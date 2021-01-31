«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Атлетик».



Ставка: победа «Атлетика» с форой (+1.5) за 1.77

«Голов совершенно не жду. Почему до этого их было так много? В первой игре Лионель Месси показал какой-то запредельный уровень, играл с сумасшедшей мотивацией, создал уйму моментов у ворот «Атлетика». Обычно мало кто что-то создает у ворот басков.



Во втором матче один из голов забили в дополнительное время, а еще один гол — на 90-й минуте. В принципе, все шло к банальной победе «Барселоны» 2:1. Мне кажется, что наконец командам нужно выдать тот матч, который они должны выдавать, потому что «Барселона» не так много в нынешнем сезоне забивает. Самое важное, что в этом матче не сыграет Серхио Бускетс, в отсутствии которого «Барса» с большим трудом разгоняет свои атаки. Он перебрал желтых карточек и не сыграет.



«Атлетик» тоже вряд ли много забьет, потому что у «Барселоны» в центре обороны восстановились практически все травмированные футболисты, кроме Жерара Пике.



Долго подбирал ставки на этот матч, но в итоге выбор будет оригинальный. Я сделаю ставку на то, какая команда забьет быстрее три гола. Ответ мой – никакая. Я думаю, что в этом матче ни одна из команд не сможет забить три гола.



Что касается исхода, то «Барса» немножко переоценена. Да, у нее после кубкового матча было больше времени на подготовку, чем у «Атлетика», на сутки, но баски в последние годы очень уверенно «Барселоне» противостоят. В отсутствие Бускетса шансы, что «Атлетик» сыграет хорошо, достаточно велики. Не буду говорить о том, что не проиграет, но очень понравился коэффициент на «Атлетик» с форой (+1.5)».