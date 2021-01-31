«Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 21-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Тоттенхэм».
Ставка: «Брайтон» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.79.
«Брайтон» вполне прилично смотрелся в последнее время. У южан три победы в пяти последних играх. Но главное, что команда Грэма Поттера все больше походит на себя лучших времен, когда являлась одной из самых зрелищных в АПЛ. С эффективностью впереди пока частенько возникают сложности, но, по крайней мере, стали регулярно создаваться моменты и появилось нужное движение.
«Тоттенхэм» по делу проиграл «Ливерпулю» и при этом на неопределенный срок потерял Харри Кейна. Похоже, что в ближайшее время с результативностью у «шпор» будет похуже. Они и без того в последнее время не слишком много созидали, но удивительным образом выжимали даже больше максимума из минимума. Теперь им должно стать явно сложнее.
При этом физически команда готова отменно, и центр поля у нее работает по-настоящему мощно.
Предположу, что инициативой будут владеть хозяева. И будут выглядеть интереснее, и наверняка создадут немало остроты у чужих ворот. Что будет с результатом, сказать сложно, но, думаю, южане как минимум заслужат положительный результат по итогам матча".
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