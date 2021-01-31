«Лестер» — «Лидс Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Лидс».

Ставка: победа «Лестера» с форой (-1.5) за 3.50.

«Лестер» сейчас вверху турнирной таблицы совершенно заслуженно. Уже 7 матчей команда не проигрывает. Думаю, и в этой встрече хозяева – явный фаворит.



Во-первых, встреча этих команд в ноябре закончилась выездной победой «лисов» со счетом 4:1. Во-вторых, «Лидс» может что-то сделать против команд калибра «Ньюкасла», но против топов вроде «Тоттенхэма» — ничего.



«Лестер» играет круто, соперников особо не замечает. Думаю, может получиться высокорезультативная игра. «Лидс» тоже регулярно забивает (лишь в 2 матчах из 10 не смог этого сделать). Думаю, по этой причине «Лестер» не ограничится одним мячом. Ставлю Ф1 (-1.5)".