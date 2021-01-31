«Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск — «Витязь».

Ставка: итоговая победа «Витязя» за 2.03.

«Ну что, «Витязь», твой выход! Стоило ли столько времени гнаться за уходящим поездом, догнать его, ссадить из последнего вагона «Спартак», самому занять его место, чтобы теперь спустить весь свой героизм в унитаз? Думаю, не стоило.



Но привезти из Минска что-нибудь существенное в виде одного, а лучше двух очков будет ох как непросто. Несмотря на почти равенство в статистике личных встреч (точнее, на мизерное преимущество «зубров»), в последние пару сезонов Минск практически не дается «витязям». В пяти последних «междусобойчиках» подмосковная команда победила лишь единожды. В Минске же она в последний раз побеждала в январе 2019 года, после чего было три гостевых поражения подряд.



В общем, заруба намечается знатная, и мои пристрастия находятся на стороне подмосковной команды, которую я, признаюсь честно, не любил с того момента, как увидел вживую в первый раз, а спустя полчаса увидел, кто и как в клубе командует. Это было в конце сезона-2000/01. Потом были драки с «Авангардом» и остальными командами КХЛ, и это тоже не добавляло «витязям» вистов.



Но в этом сезоне я увидел в команде стержень и характер. Вижу, как команда борется за место под солнцем, и своей несгибаемостью вызывает уважение. Поэтому в последнее время даже стал переживать за подмосковных пацанов, и хочу, чтобы в этом сезоне у них все получилось.



А для того, чтобы получилось, надо брать очки в Минске, где сейчас весьма крепкая команда. Но я все-таки надеюсь, где-то даже вопреки логике, что «Витязь» сможет удержать ничью в основное время, а после его завершения выковыряет из «зубров» и второе очко».