«Кадис» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Кадис» — «Атлетико Мадрид».

Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.03, гол Суареса за 1.90.



Первая идея банальная – поставить на победу мадридского «Атлетико». «Атлетико» играет в комфортном режиме, пока остальные команды среди недели играют кубковые матчи, мадридцы отдыхают и готовятся. Этот график должен помочь команде Диего Симеоне одержать восьмую победу подряд.



Коэффициент 1.50 – не самое впечатляющее, что здесь может быть, поэтому вторая моя ставка с коэффициентом выше двойки на то, что «Атлетико» победит и не пропустит. «Атлетико» пропускает меньше всех – 8 мячей всего лишь побывали в воротах великолепного Яна Облака за прошедшие 18 туров. При этом «Кадис» в числе худших по забитым мячам, несмотря на все усилия Альваро Негредо. Меньше чем «Кадис» забили только две команды, которые идут на двух последних местах, поэтому мне кажется очевидной идея поставить на сухую победу «Атлетико».



Последний мой прогноз обусловлен тем, что жду результативного матча. «Атлетико» выиграл — 4:0 у «Кадиса» в матче первого круга, и сейчас свежий «Атлетико» в состоянии назабивать и побольше, тем более что Мусса Дембеле готов сыграть за новый клуб. Можно поставить на гол какого-то конкретного футболиста. Подумал, у кого больше шансов. Поставлю на Луиса Суареса. Мало того что в атаке он именно там, где надо, подставляет ноги, голову и другие части тела под мяч, так вдобавок он еще и штатный пенальтист. Коэффициент на гол Луиса Суареса в районе 1.90, поэтому мой прогноз – Луис Суарес гол забьет, «Кадису» конец придет".