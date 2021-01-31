«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».
Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.75.
«Третий матч между «Барселоной» и «Атлетиком» за последние недели, и первые два получились шикарными: обилие голов, интрига, скандалы — все было. В Бильбао победила «Барселона», на нейтральном поле «Атлетик» выгрыз победу в дополнительное время и взял Суперкубок. Теперь команды сыграют на «Камп Ноу».
Думаю, есть все основания ждать очередного яркого матча. В «Барселоне» сыграет Месси, отбывший дисквалификацию и в Кубке Испании уже выходивший на поле. Уверен, он не забыл тот проигрыш и своё удаление. С невероятным запалом выйдет на матч. И видно, что «Атлетик» в отличном состоянии. Команду не расхолодил тот факт, что она взяла трофей. Баски играют хорошо, добиваются волевых побед.
От этой встречи жду результативного футбола. Победителя предсказать сложно. Поставлю на «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча».
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