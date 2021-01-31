«Барселона» — «Атлетик» Бильбао: прогноз Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» — «Атлетик».
Ставка: победа «Атлетико» с форой (+1) за 2.29.
Недавно команды встречались в финале Суперкубка Испании. К этому матчу «Атлетик» подошел в хорошей форме. Он в полуфинале смог пройти «Реал» Мадрид. А «Барселона» в полуфинале еле одолела «Реал Сосьедад».
В финале «Атлетик» показал отличный футбол. Он смог снова выстоять против более сильного соперника. Каталонцы в том матче тоже неплохо смотрелись, играли активно. Однако после второго и третьего пропущенного мяча команда Кумана уже ничего не могла придумать в атаке. Как закрепление неудачи «Барселоны» — удаление Месси на последних минутах.
«Барселона» смогла пока закрепиться на третьем месте в Ла Лиге. Наконец-то она вернулась на лидирующие позиции. Однако успехом этот результат пока назвать нельзя. Если до «Реала» со второго места им надо набрать всего три очка, то вот от лидирующего «Атлетико» «сине-гранатовые» отстают уже на десять баллов.
А вот у команды из Бильбао ситуация уже чуть лучше, чем была несколько туров назад. Медленно, но верно «баски» поднимаются в таблице. Могли бы они уже наступать на пятки «Барселоне», одно мешают им нестабильные результаты. В последних встречах «Атлетик» чередует победы и поражения. Причем теряет он очки преимущественно в матчах с сильными соперниками.
«Барселона» же набрала ход, по крайне мере в Ла Лиге. Сейчас беспроигрышная серия. Команда Кумана выигрывает уже четыре тура подряд. Все это вселяет уверенность в успехе каталонцев в этом матче.
Однако, будь это любая другая команда из середины таблицы, можно бы было говорить о вероятной победе каталонцев. Но «Атлетик» уже показал, что может противостоять самым сильным командам Испании. По моему мнению, «Барселоне» придется очень непросто.
Возьму такой вариант ставки. Мой прогноз — победа «Атлетика» с форой (+1)".
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