«Челси» — «Бёрнли»: смотреть онлайн, где покажут в прямом эфире, трансляция матча АПЛ
31 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Бёрнли». Начало — в 15:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.40.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.50, а на удаление — за 5.00. Гол в первые 15 минут идёт за 3.10.
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