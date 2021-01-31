«Челси» — «Бёрнли»: смотреть онлайн, где покажут в прямом эфире, трансляция матча АПЛ

31 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Бёрнли». Начало — в 15:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.40.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.50, а на удаление — за 5.00. Гол в первые 15 минут идёт за 3.10.