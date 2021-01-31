«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: где будет трансляция матча, во сколько начало

31 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех хозяев оценён экспертами в 4.42. А ставки на ничью принимаются за 4.18.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.63, на пенальти — за 2.50, а на удаление — за 5.00.