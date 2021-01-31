«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Ливерпуль».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.99, победа «Ливерпуля» по угловым с форой (-1) за 1.91.



«Если это команда Мойеса, то это длинные передачи, но процент точности дальних передач у «Вест Хэма» один из худших в АПЛ, но в то же время процент успешных навесов в штрафную лучший. О чем это может говорить? В первую очередь о везении. Короче говоря, что ни делает «Вест Хэм» в этом сезоне, всё у него получается.



Что касается «Ливерпуля», то он провел хорошую игру с «Тоттенхэмом». Забили три мяча одной из самых закрытых команд лиги, даже четыре, но один не засчитали непонятно почему. Видно было по ходу игры, как игроки обретают вновь уверенность, которую в последнее время не было видно, снова заработало то, что не работало в последнее время. Даже Александер-Арнольд самый критикуемый игрок, в том числе мной, забил и отдал голевую передачу. Видно было, как «Ливерпуль» потихоньку начинает напоминать себя. Мне кажется, что послед таких успешных игр командная психология налаживается, так что предположу, что в ближайшее время у «Ливерпуля» все будет в порядке, в том числе с везением, которого так не хватало.



Проблемы, конечно, остаются, прежде всего, в центре обороны и опорной зоне. В 20 играх этого сезона «Ливерпуль» 11 разных пар центральных защитников использовал. Это вообще что-то фантастическое.



В предстоящей встрече «Ливерпуль» будет гораздо больше владеть мячом, чем «Вест Хэм», так что главное лондонцам его не отдавать и максимально снизить давление на свою оборону.



Что касается ставок, Х2 и тотал и тотал меньше 3.5, коэффициент в районе 1.95. «Вест Хэм» будет играть закрыто, а «Ливерпулю» будет не так просто взламывать оборону. Думаю, что, в конце концов это сделать удастся. Вторая ставка – «Ливерпуль» с форой (-1) по угловым. Мне кажется, по этому компоненту «Ливерпуль» тоже должен брать верх».