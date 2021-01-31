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«Арсенал» — «МЮ»: обзор матча АПЛ 30 января, какой счёт, как сыграли

«Арсенал» — «МЮ»: обзор матча АПЛ 30 января, какой счёт, как сыграли
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров входит также «Лестер Сити» (39).

Следующий матч манкунианцы проведут 2 февраля. В матче 22-го тура дома они примут «Саутгемптон». «Арсенал» в тот же день в гостях встретится с «Вулверхэмптон Уондерерс».

Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 3.00. Успех манкунианцев оценивался в 2.58. Ставки на ничью принимались за 3.56: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3560 рублей.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.11, «обе забьют — нет» за 2.22, а нулевая ничья — за 12.0.

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