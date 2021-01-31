«Гранада» — «Сельта»: ставка Александра Вишневского с коэффициентом 6.13 на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Гранада» — «Сельта».

Ставка: точный счёт 1:1 за 6.13.

«Стоило «Сельте» потерять из-за травмы Яго Аспаса, как результаты команды из прекрасных сразу же превратились в отвратительные. В пяти последних играх у галисийцев четыре поражения при одной ничьей. Но теперь Яго Аспас восстановился и готов выйти в стартовом составе. Одновременно отбыл дисквалификацию и второй самый креативный футболист «Сельты» Денис Суарес. И теперь «Сельта» готова дать бой в Гранаде. А команда из Виго традиционно успешно выступает против «Гранады». «Сельта» не проиграла 11 из последних 12 матчей против андалусийцев. При этом «Сельта» не тратит силы на Кубок Короля, тогда как «Гранада» тратит дополнительные силы посередине каждой недели. И пусть в прошлой игре «Гранада» и одержала лёгкую победу 6:0 над «Навалькарнеро», то через три у «Гранады» кубковый матч уже против «Барселоны», и возможно, что к нему будет какая-то ротация состава.



Мне кажется, что тут велики шансы на ничью, причём результативную. Поставлю на счёт 1:1. А в качестве аккуратной ставки я бы тут выбрал тотал больше 1.5 гола за коэффициент 1.41».