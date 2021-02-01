«Динамо» Москва — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и СКА.



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.96.



«Московское «Динамо» набрало неплохой ход, одержав победы в трёх последних матчах: над рижским «Динамо» (5:2), ЦСКА (4:1) и «Сочи» (4:0). Да, в целом соперники не очень сильные, но игра против «армейцев» стоит особняком, и в ней бело-голубые показали себя замечательно.



Впрочем, СКА в таком же порядке: четыре победы подряд – над «Автомобилистом» (3:1), «Витязем» (3:1), «Северсталью» (4:1) и отдельно стоит игра в Москве против «Спартака» (5:0), в которой клуб из Санкт-Петербурга показал себя безукоризненно.



Что стоит на кону? «Динамо» (67 очков) чисто теоретически может обогнать «Локомотив» (71) в таблице, что позволит подняться с четвёртого на третье место в конференции. Это позволит во втором раунде Кубка Гагарина, если он будет, избежать встречи с тяжелейшим соперником – ЦСКА.



СКА (70) ниже второго места в конференции не опустится, и тут интриги нет. Но важно не терять свою игру перед плей-офф.

Как эти команды играли между собой раньше?



26 декабря – «Динамо» победило СКА в Москве (2:1 ОТ).

12 октября – «Динамо» выиграло у СКА в Питере (4:3).



Я бы в этом матче взял кэф 1.96 на то, что итоговую победу у себя дома одержит именно московское «Динамо». Команда Владимира Крикунова на ходу, у неё выше турнирная мотивация, и в этом сезоне бело-голубые уже дважды разбирались со СКА», — сказал Лысенков.

«Динамо» Москва — СКА. Прогноз: Крикунов и Брагин проведут репетицию плей-офф КХЛ Обе команды выдали победные серии в конце января и почти перестали пропускать.