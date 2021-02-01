«Бетис» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Осасуна».



Ставка: победа «Бетиса» за 1.94.



«Бетис» в домашних матчах выступает довольно стабильно и редко в них теряет очки против соперников уровня «Осасуны». И хоть у севильцев сейчас много травмированных, но у «Осасуны» потерь ещё больше.



Думаю, «Бетис» победит, и ставлю на чистый выигрыш севильцев. Хотя можно и подстраховаться и поставить на команду Мануэля Пеллегрини с форой (0) за коэффициент в районе 1,37-1,4. Сделаю также ставку на конкретный счёт — 2:1 в пользу хозяев поля», — сказал Вишневский.