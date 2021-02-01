«Динамо» Москва — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА.
Ставка: победа СКА в матче за 1.83.
«Обе команды сейчас в хорошей форме, у них качественные составы, поэтому получится интересное противостояние. Большого преимущества ни у одной из команд не будет, но у СКА, мне кажется, чуть больше шансов на победу.
Не так давно «Динамо» играло против ЦСКА и одержало уверенную победу со счётом 4:1. Сейчас предстоит матч против другого лидера Западной конференции. «Динамо» не сможет два раза подряд выиграть у сильного соперника. Динамовцы стремятся догнать СКА в таблице, но я считаю, что у них это не получится сделать, так как у команды Владимира Крикунова нет стабильной игры, которая бы ей приносила очки. «Динамо» может сыграть хорошо против лидера, но уступить аутсайдеру, хотя в недавних матчах оно обыграло уверенно и Сочи, и Ригу. Много будет зависеть от того, как сыграет первая пятёрка московского «Динамо». Против ЦСКА динамовцы быстро забросили две шайбы и затем диктовали ход игры. Но СКА после поражений от ЦСКА серьёзно прибавил в игре, со «Спартаком» очень уверенно разобрался. Плюс СКА в этом сезоне ещё не обыгрывал динамовцев», — сказал Вуйтек.
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