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«Барселона» — «Атлетик»: обзор матча 31 января, как сыграли, какой счёт, кто забил

«Барселона» — «Атлетик»: обзор матча 31 января, как сыграли, какой счёт, кто забил
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В матче 21-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1.

На 20-й минуте счёт открыл Лионель Месси, который идеально исполнил удар со штрафного. В начале второго тайма «Атлетик» сравнял счёт благодаря автоголу Жорди Альбы. Юри Берчиче запустил в прорыв по левому флангу атаки Рауля Гарсию, и тот навесил в центр чужой штрафной, где Альба при попытке опередить де Маркоса срезал мяч в свои ворота.

На 75-й минуте Антуан Гризманн забил победный гол. Усман Дембеле отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Мингуэса прострелил в центр на линию вратарской, и Гризманн ударом в касание расстрелял ворота.

Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.45: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1450 рублей. Успех «Атлетика» оценивался в 8.10, ничья — в 5.30.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.54, на «обе забьют» — 1.73, на автогол — 8.00. Победа «Барселоны» + обе забьют шла за 2.77.

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