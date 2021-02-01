«Нант» — «Монако»: результат матча 31.01.2021, какой счёт, как сыграл Головин

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Нант». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 2:1.



На 45-й минуте счёт открыл защитник монегасков Гильермо Марипан, ему ассистировал Джибриль Сидибе. Во втором тайме преимущество «Монако» увеличил нападающий Кевин Фолланд, голевую передачу отдал Каю Энрике. На 73-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Нанта» Николя Паллуа. В меньшинстве «Нанту» удалось забить гол — отличился Рено Эмон.



Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле на 69-й минуте.

Поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.84: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1840 рублей. Успех «Нанта» оценивался в 4.30, ничья — в 3.82.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.86, «обе забьют» — за 1.70, а удаление — за 4.20.