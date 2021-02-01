«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: результат матча АПЛ, какой счёт, как сыграли, кто забил

На Олимпийском стадионе в Лондоне завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 57-й минуте — нападающий Мохамед Салах получил мяч от полузащитника Кёртиса Джонса, вошёл в штрафную и с левой ноги пробил кручёным в левый же угол, под перекладину.
На 68-й минуте гости увеличили своё преимущество. Всё тот же Салах получил мяч у центральной линии, выполнил навес налево на Шердана Шакири, который дальним навесом уже в штрафную снова нашёл египтянина, и Мохамед технично покатил мяч низом в дальний угол мимо Фабианского.
На 84-й минуте полузащитник мерсисайдцев Жоржиньо Вейналдум довёл счёт до разгромного. Однако хозяева успели забить гол престижа — на 87-й минуте подачу с углового замкнул защитник «молотобойцев» Крэйг Доусон.
Поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.82: выигрыш с 1000 рублей составил был 1820 рублей. Успех хозяев оценивался в 4.42, ничья шла за 4.18.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.65, «обе забьют» — за 1.63, гол Мохамеда Салаха — за 2.10.
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