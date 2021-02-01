«Фонбет» – официальный партнёр сборной России по мини-футболу

Российский футбольный союз и букмекерская компания «Фонбет» заключили новое соглашение о сотрудничестве. В рамках договорённости «Фонбет» стал беттинг-партнёром национальной сборной России по мини-футболу. Заключение контракта совпало со стартом отборочного цикла к Евро-2022, к матчам которого спонсор организует различные активации для болельщиков.



«Сборная России по мини-футболу всегда входила в число лучших команд мира. Мы рады, что своими успехами смогли привлечь такого большого и надёжного партнёра. «Фонбет» уже три года является надёжным партнёром нашей национальной футбольной сборной, и теперь мы расширяем сотрудничество. Впереди мини-футбольную команду ждёт отборочный этап на чемпионат Европы 2022 года и чемпионат мира 2021 года в Литве. Уверен, что с такой поддержкой мы сможем добиться много и подарим радостные эмоции нашим болельщикам», — заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.



«В нашей стране сохранились очень богатые традиции мини-футбола. Спортивное сообщество пристально следит за успехами российских клубов на континентальной арене, где совершенствуют мастерство игроки национальной команды. Сборная России становилась чемпионом Европы и была в шаге от триумфа на мундиале. Мы с РФС разделяем общие ценности и с радостью расширяем наше партнёрство, чтобы поддержать главную мини-футбольную команду страны в новом походе за золотом Старого Света. Уверен, что это направление нашего сотрудничества станет долгосрочным и взаимовыгодным», — отметил генеральный директор БК «Фонбет» Александр Алаев.