Элиас Имер — Жиль Симон: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Австралии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч АТР Murray River Open Элиас Имер — Жиль Симон.



Ставка: победа Симона с форой (-3) за 1.70.



«Элиаш Имер, неважно игравший два прошлых сезона, две недели назад довольно неожиданно квалифицировался на Australian Open и полетел таки на австралийскую серию. Сразу по прилете в Мельбурн попал в так называемый «строгий карантин», и теперь форму набирать ему придЁтся фактически заново.



Француз Жиль Симон — сейчас крепкий участник сотни сильнейших — некогда стоял в первой десятке и отлично себя чувствует именно на быстрых кортах, к которым, несомненно, отнесём и мельбурнский. Да и погода намечается прекрасная, условия, близкие к зальным, мы, скорее всего, увидим. По уровню Симон значительно превосходит Имера, который играет преимущественно только челленджеры.



В оптимальных кондициях можно было бы рассчитывать на борьбу со стороны шведского теннисиста, которому не часто выпадает возможность поучаствовать в АТР-турнирах, но две недели простоя и тренировок в комнатных условиях ослабляют и без того не самые высокие шансы Имера», — сказал Фомин.