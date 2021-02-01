Элиас Имер — Жиль Симон: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Австралии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч АТР Murray River Open Элиас Имер — Жиль Симон.
Ставка: победа Симона с форой (-3) за 1.70.
«Элиаш Имер, неважно игравший два прошлых сезона, две недели назад довольно неожиданно квалифицировался на Australian Open и полетел таки на австралийскую серию. Сразу по прилете в Мельбурн попал в так называемый «строгий карантин», и теперь форму набирать ему придЁтся фактически заново.
Француз Жиль Симон — сейчас крепкий участник сотни сильнейших — некогда стоял в первой десятке и отлично себя чувствует именно на быстрых кортах, к которым, несомненно, отнесём и мельбурнский. Да и погода намечается прекрасная, условия, близкие к зальным, мы, скорее всего, увидим. По уровню Симон значительно превосходит Имера, который играет преимущественно только челленджеры.
В оптимальных кондициях можно было бы рассчитывать на борьбу со стороны шведского теннисиста, которому не часто выпадает возможность поучаствовать в АТР-турнирах, но две недели простоя и тренировок в комнатных условиях ослабляют и без того не самые высокие шансы Имера», — сказал Фомин.
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