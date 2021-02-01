«Порту» — «Риу Аве»: прогноз Павла Кириченко на игру чемпионата Португалии

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч 16-го тура чемпионата Португалии сезона-2020/2021 между «Порту» и «Риу Аве».



Ставка: «Порту» подаст минимум на 2 угловых больше в 1-м тайме за 1.94.



«Порту» принимает «Риу Аве», который только что пережил тренерскую отставку. Несмотря на то что команда пошумела в квалификации Лиги Европы (выбили «Бешикташ» и едва не выбили «Милан»), в чемпионате дела обстоят крайне печально — всего 3 победы в 15 турах. Смена тренера, как правило, даёт некоторый эмоциональный всплеск, однако сомневаюсь, что он будет настолько большим, что «Риу Аве» в гостях будет атаковать больше «Порту», тем более при равном счёте.



Подопечные Сержиу Консейсау играют в непростом графике, есть потери в составе, но в родных стенах «Порту» остаётся грозной силой — с 3 октября не проиграть в гостях у «драконов» удалось лишь «МанСити» и «Бенфике». Статистика угловых здесь также впечатляет — в чемпионате Португалии за восемь туров на «Драгау» лишь «Бенфика» не позволила «Порту» пробить в первом тайме фору 1.5. Своим соперникам «Порту» позволяет подавать в среднем менее одного углового за первые 45 минут, в то время как сам подает в среднем чуть более 4. «Риу Аве» в статистике угловых ничем не впечатляет, и в последние три сезона предложенная ставка в личных встречах на поле «Порту» проходила», — сказал Кириченко.