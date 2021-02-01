Маттео Берреттини — Доминик Тим: прогноз Сергея Фомина на матч ATP Cup

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч ATP Cup Маттео Берреттини — Доминик Тим.



Ставка: минимум 22 гейма в матче за 1.72.



«Приличный по именам состав привезли итальянцы: многолетний лидер Фабио Фоньини и Маттео Берреттини, который, к слову, дебютирует на АТР Cup, в прошлый раз его, травмированного, заменял Стефано Травалья. В соперниках — французы с Монфисом и Пэром и австрийцы, ведомые Домиником Тимом.



Матч Тим — Берретини, безусловно, в первом круге группового этапа считается одним из центральных. Предматчевые расклады прямо располагают к борьбе и затяжному характеру встречи. Например, покрытие: на открытом харде оба теннисиста добились немало побед. Также можно вспомнить прошлогодние «мучения» Тима на этом турнире — одна победа в трех встречах, довольно блеклая игра, все три игры на тоталы «больше». И сейчас Тим прилетел в Австралию без практики.



Маттео же поиграл в Анталье, уступив в четвертьфинале Александру Бублику. Состояние не идеальное, но было также видно то, что Маттео не хватило там настроя — думается, турецкий турнир он рассматривал как тренировку в боевых условиях. Интересно, что 4/5 очных встреч завершились в борьбе и на «больше» по базовым тоталам», — сказал Фомин.