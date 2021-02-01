Андрей Рублёв — Гвидо Пелья: прогноз Сергея Фомина на игру ATP Cup

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч ATP Cup Андрей Рублёв — Гвидо Пелья.



Cтавка: победа Рублёва минимум в 6 геймов за 1.66.



«Жарким получилось противостояние сборных России и Аргентины в прошлом году — встреча не таила особых интриг, но лидеры команд Медведев и Шварцман поругались на ровном месте и не могли поладить довольно много времени. Однако на Итоговом в конце 2020-го конфликт вроде как был улажен. И пусть судьба снова свела эти две сборные уже в групповом этапе предстоящего турнира, надеемся, что они подарят нам исключительно игровые сюжеты.



Медведев и компания приехали сюда в статусе едва ли не главных фаворитов: первый и второй номера входят в топ-10, единственное — нет сыгранной пары. Чего ждать от вторых номеров — Рублёва и Пельи — в матче с Аргентиной? Надеемся на убедительную победу россиянина, и все предпосылки для этого имеются.



Во-первых, класс россиянина, заметно прибавившего в предыдущем сезоне, и его старание в матчах за сборную. На АТР Cup Андрей Рублёв только дебютирует, но можно вспомнить, как он тащил нашу команду на «Дэвисе» в 2019-м. Во-вторых, состояние Гвидо Пельи вызывает вопросы, ведь он здесь угодил в так называемый «строгий карантин» — понятно, что возможности подготовиться как следует у него не было. Да и в целом покрытие явно не его», — сказал Фомин.