«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Вашингтон» и «Бостон».



Ставка: победа «Вашингтона» за 2.27.



«Вашингтон» выступает удивительно – без четырёх россиян, которых отстранили за нарушение правил карантина, команда стала только сильнее. Новый главный тренер Питер Лавиолетт продвигает свою систему, и она даёт первые результаты.



Потом вернулся Александр Овечкин, который с ходу набрал 2 (1+1) очка и забил победный гол в овертайме. А на матч с «Бостоном» должен вернуться и защитник Дмитрий Орлов – ждём и от него подвигов.



В целом «Вашингтон» лидирует в дивизионе (15 очков) и у команды всё неплохо.



Но ведь и «Бостон» (12 очков, третье место в дивизионе) на подъёме. В состав после травмы вернулся Давид Пастрняк, и значит, первое ударное звено (плюс Патрис Бержерон и Брэд Маршан) снова в сборе.



В субботу эти команды уже встречались — и «Вашингтон» победил «Бостон» в овертайме (4:3). Как раз там забил Овечкин. Это их новое рандеву.



Я бы в этом матче взял кэф 2.27 на итоговую победу «Вашингтона». Это очень достойный коэффициент, и я не вижу причин, почему «Кэпиталз» не могут снова дернуть у себя дома «мишек», — сказал Лысенков.

«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: Овечкин давал Макдэвиду и Мэттьюсу фору. Шутки кончились Накануне Ови забил победный гол. До Фила Эспозито осталось всего девять шайб.