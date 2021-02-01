Новак Джокович – Денис Шаповалов: прогноз Анны Чакветадзе на матч ATP Cup

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович – Денис Шаповалов в 1-м туре группового раунда ATP Cup.



Cтавка: меньше 22 геймов за 1.80.



«Начинается командный турнир ATP Cup. Лучшие теннисисты получат практику перед стартом Australian Open. Интересно посмотреть, кто в какой форме сейчас находится.



Новак Джокович в этом сезоне провёл всего один сет — против Янника Синнера. Выиграл его серб. Дальше не играли, потому что у Новака есть проблемы с мозолями. Думаю, было время у серба, чтобы залечить это повреждение. Оно, правда, очень неприятное, доставляющее дискомфорт. Но для теннисистов это обычная вещь.



Денис Шаповалов очень плохо провёл концовку прошлого сезона, он вылетел из трёх турниров подряд буквально в первых кругах. Выглядел неубедительно. Конечно, он может играть иначе, но обычно Шаповалов здорово себя проявляет на американском харде или в залах. В Австралии не жду от него чего-то необычного.



Джокович на старте сезона всегда хорош. В прошлом году привёл Сербию к победе на ATP Cup, потом выиграл австралийский чемпионат. Думаю, и здесь он победит достаточно уверенно. Поставлю на то, что будет сыграно меньше 21,5 гейма. Стабильностью серб возьмёт канадца», — сказала Чакветадзе.