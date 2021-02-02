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«Интер» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксенова на матч Кубка Италии

«Интер» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксенова на матч Кубка Италии
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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч полуфинала Кубка Италии сезона-2020/2021 «Интер» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Интер» и «Ювентус» совсем недавно играли в чемпионате Италии, и тогда команда Антонио Конте показала идеальный футбол: подопечные Андреа Пирло уступили со счётом 0:2, а могли бы проиграть и крупнее, так хорош был соперник. Впереди кубковое противостояние, состоящее из двух матчей, и я почти не сомневаюсь, что мы не увидим тотального превосходства одной из команд.

Во-первых, не думаю, что «Юве» будет столь же беспомощен и в этот раз. Да и миланцы далеко не всегда способны играть в подобной убийственной манере. Во-вторых, это Кубок, а все помыслы обеих команд сейчас касаются Серии А — «Интер» имеет хорошие шансы на скудетто, а «Ювентус» стремится составить конкуренцию. Оба тренера наверняка будут ротировать составы, готовя всех лучших к чемпионату. Ну и, в-третьих, двух похожих матчей на таком уровне практически никогда не бывает, да возможность все решить во втором матче позволяет сыграть без лишней эмоциональности.

В общем, думаю, что игра будет примерно равной и уж по голу команды сумеют забить.

Таким образом, мой прогноз на этот матч — обе забьют», — сказал Аксенов.

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