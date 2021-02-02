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«Авангард» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 2 февраля

«Авангард» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 2 февраля
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.61.

«Минчане всё-таки в весьма непростом матче одолели «Витязь», причём сделали это в основное время, затруднив подмосковной команде борьбу за место под солнцем, а себе пополнив уже имеющуюся подушку безопасности ещё двумя очками. Это позволяет белорусам ехать к «ястребам» со спокойной душой. Конечно, это не означает, что «зубры» едут сдаваться, но это точно означает, что они не станут рубиться в кровь, поскольку следующий матч у них снова с «Витязем», на этот раз уже в Подольске. И каждое подольское очко гораздо весомее, поскольку отнимается у потенциального конкурента.

Таким образом, «Авангард» получает прекрасный шанс отыграться за минское поражение в самом начале нынешнего года. Причём «ястребы», судя по набранному сейчас ходу, меркантильничать с минчанам не станут и очко им не подарят, как те сделали у себя дома.

Поэтому не буду долго ходить вокруг да около. Несмотря на то что два последних сезона «Авангард» играет с «зубрами» достаточно тяжело и даже надсадно, на этот раз все козыри в руках у «ястребов», если, конечно, они сами их не разбросают. Но я всё-таки надеюсь на «ястребиное» благоразумие и считаю, что «Авангард» должен победить, причём в основное время и с разницей не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

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