«Интер» — «Ювентус»: дата матча матча, во сколько начало, где будет трансляция

2 февраля состоится первый матч полуфинала Кубка Италии «Интер» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу миланской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех «Ювентуса» оценён экспертами в 3.00. А ставки на ничью принимаются за 3.50
Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75, на пенальти — за 2.40, на удаление — 3.55.
Проход «Интера» оценён в 2.15, проход «Ювентуса» — в 1.82.
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