Поветкин — Уайт 2: дата боя, когда реванш, где покажут

Стала известна новая дата боя-реванша между супертяжеловесами Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом. Поединок должен будет пройти в Великобритании 6 марта 2021 года.



Бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом запланирован на 6 марта 2021 года в Великобритании. Ориентировочное начало – 23:59 мск. Скорее всего, из-за пандемии коронавируса этот поединок пройдёт без зрителей.



В конце августа Поветкин в Великобритании нокаутировал Уайта в пятом раунде, завоевав временный пояс WBC. Уже 21 ноября боксёры должны были вновь встретиться, но реванш не состоялся из-за того, что Александр Поветкин заболел коронавирусом. Бой перенесли на 30 января, но затем его сдвинули на март.



Бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN. Вероятно, в России бой покажет один из телеканалов, но точная информация об этом будет известна ближе к бою.

По оценке букмекеров, фаворит боя – Диллиан Уайт. Поставить на его победу в бое-реванше можно с коэффициентом 1.41, это примерно 65%. Сделать ставку на то, что и во второй раз победа останется за Поветкиным, можно с коэффицентом 2.83 (32%). На ничью эксперты предлагают коэффициент 30.00 (3%).