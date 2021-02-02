«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и обе забьют за 3.00.
«Большой матч на «Олд Траффорд». Всё потому, что в последнее время «Манчестер» начал терять очки. Если в матче с «Арсеналом» всё вроде бы справедливо, если не считать момент Кавани, то игра с «Шеффилдом», конечно, ни в какие ворота.
В любом случае в этом матче нужно набирать максимум очков. Понятно, что Сульшер будет выставлять оптимальный состав. Будет довольно таки агрессивная стратегия, чтобы набрать очки и не отстать в гонке от «Манчестер Сити».
«Саутгемптон». Довольно любопытная команда. Она находится внизу, но всегда даёт бой «Манчестер Юнайтед». Если посмотрим последние пять матчей, то «обе забьют» проскакивает регулярно. Во-вторых, там огромное количество мячей — 20. Это круто. В-третьих, «Саутгемптон» в этом сезоне играет результативно. Если взять недавнее поражение от «Астон Виллы» (0:1), то там шансов было огромное количество. Только вот конвертировать их в голы «святым» не удалось.
В этом случае мы имеем дело с «Манчестер Юнайтед», который лишь раз отыграл всухую дома из последних пяти матчей. Думаю, что у «святых» шансы будут, да и вообще «дьяволы» против «святых» — это всегда красиво. Думаю, что тут будет победа «Манчестер Юнайтед» и обе забьют за очень красивый коэффициент», — сказал Казанский.
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