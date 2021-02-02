«Интер» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» — «Ювентус» в 1/2 финала Кубка Италии сезона-2020/2021.



Ставка: «Ювентус» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.09.



«Недавно команды встречались в матче Серии А. И «Интер» очень уверенно с «Ювентусом» разобрался. Было это неожиданно для меня. Но отлично проявили себя миланцы, закрыли Роналду, свои шансы реализовали. Всё было абсолютно по делу.



Но после поражения от «Интера» четыре матча подряд «Юве» выиграл, причём всухую. Хорошо среагировали на чувствительное поражение. Взяли трофей, победив «Наполи» в матче за Суперкубок Италии — 2:0.



«Интер» тоже смотрится хорошо. Не выиграли у «Удинезе», который дома здорово защищается. Но прошли «Фиорентину» в Кубке Италии. В чемпионате разгромили «Беневенто».



Я думаю, что Пирло с помощниками будет учитывать фактор того, что это первый матч. Будет ещё и ответный. В Милане «Ювентусу» важно хорошо сыграть в обороне. «Интер» тоже понимает, что ему не стоит пропускать у себя. Поэтому открытого футбола я не жду. «Ювентус» сделает выводы и не проиграет, на мой взгляд. При этом тотал матча будет меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

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