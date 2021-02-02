«Авангард» — «Динамо» Мн: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.76.
«Минчане уже в плей-офф. Им особо много и не надо, но лишний раз победить не помешает никому. А вот омичам всегда есть что доказывать. Они тоже хотят выиграть. Я за ними давно наблюдаю и вижу, что нет стабильности.
Вратарь у динамовцев из Минска выступает достойно, без нареканий, за его игрой интересно посмотреть. Даже удивительно, что минчане еле-еле вытащили свой последний матч, только в третьем периоде им удалось дожать подмосковный «Витязь» со счётом 5:4, немного подпортив им борьбу за восьмёрку на Западе. Хотя как сказать. Не факт, что красно-белые на выезде обыграют «Куньлунь».
Сегодня же я ставлю на победу «Авангарда». Им нужно подниматься выше в турнирной таблице, плюс запал и амбиции никто не отменял. Думаю, команда будет наигрывать связки для выступления в плей-офф», — сказал Кожевников.
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