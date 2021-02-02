«Северсталь» — «Локомотив»: ставка Александра Кожевникова на встречу КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.93.



«Ярославцы со счётом 2:4 проиграли «Авангарду». Думаю, расслабляться им некогда, если они хотят остаться на третьей строчке западной таблицы. Динамовцы, обыграв накануне СКА, всё ближе и ближе к заветному для себя третьему месту, поэтому «Локомотив» сегодня сделает всё для своей победы и получения двух очков, уступать они больше не намерены.



Команды сыграли равное количество матчей, но москвичи пока отстают на два зачётных балла. Мастерства и активных действий больше у гостей. Их молодёжь старается всегда быть в деле. Они очень плотно друг с другом взаимодействуют.



Кстати, к действиям «Северстали» у меня тоже претензий нет, команда весьма хороша. Желание победить — хоть отбавляй. Уже не будет той расслабленной игры, что мы видели с их стороны. Сегодня я поставлю на «тонкую» победу «Локомотива» с преимуществом в одну шайбу. Упорное противостояние нас ждёт. Думаю, основного времени матча командам хватит сполна, чтобы определить победителя», — сказал Кожевников.