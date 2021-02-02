«Боруссия» Д — «Падерборн»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Падерборн» в 1/8 финала Кубка Германии сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Боруссии» в 1-м тайме с форой (-1) за 1.93.
«Мне кажется, с учётом всех тех неожиданностей, которые мы видели в этом турнире, с учётом того, что из него вылетела «Бавария», для каждой большой команды, а это и Дортмунд, и Мёнхенгладбах, и «Лейпциг» и «Байер», сигнал к тому, что можно выиграть турнир. Хороший шанс. Здесь главное — не допускать каких-то случайностей, не пускать историю на самотёк. Важно не повторить «достижение» «Баварии».
«Боруссия» играет дома против команды из второго дивизиона. И мне кажется, что она должна с самого начала поставить эту команду на место, показать, что сама «Боруссия» претендент на победу в турнире.
Выберу ставку на победу Дортмунда в первом тайме с форой (-1). Коэффициент — 1.93. Мне кажется, что «Боруссия» долго раскачиваться не должна, а должна сразу же брать игру в свои руки», — сказал Андронов.
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