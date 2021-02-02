«МЮ» — «Саутгемптон»: прогноз Егора Титова на матч 22-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» в 22-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «МЮ» и меньше 4 голов в матче за 2.35.



«Манчестер» как-то внезапно притормозил — два тура без побед. Пять очков потеряли, и теперь «Сити» лидирует с отрывом в три очка, а есть у него ещё и игра в запасе. Для всех сейчас очевидно, что «Сити» стал главным претендентом на победу в Премьер-лиге.



Но «Юнайтед» обязан продолжать бороться. У всех могут быть спады, провальные отрезки. Посмотрим, что будет, когда начнётся Лига чемпионов у того же «Сити». В домашней игре «МЮ» должен выигрывать у «Саутгемптона». Это обязательно. Уже подарили очки «Шеффилду». Стоит ещё раз оступиться, и снова польётся критика на Сульшера.



«Саутгемптон» стал выглядеть несколько хуже, чем в первой трети сезона. Стабильности меньше стало. Сейчас два матча подряд проиграли. Думаю, на этом выезде «Саутгемптон» закроется на все замки. В последних трёх турах пропускали в среднем по два мяча. Надо поработать над защитой. В атаке шансы могут найтись, если «МЮ» раскроется.



На мой взгляд, здесь «МЮ» всётаки победит, но не в очень зрелищном матче — 2:0, 2:1 или 1:0. Обилия голов не жду. Сейчас любая победа подойдёт. Поэтому поставлю на победу «МЮ» при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

«МЮ» — «Саутгемптон». Прогноз: Бруну Фернандеш и Рашфорд устали. Как быть Сульшеру? В последних восьми матчах АПЛ «Саутгемптон» забил ничтожные три гола, у манкунианцев тоже есть проблемы.