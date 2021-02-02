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«Ман Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

«Ман Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».

Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.69.

«Я думаю, в этом игре надо брать ТБ 2,5. В последних матчах ставка «обе забьют» проходила в половине случаев. Если мы говорим о встречах между этими соперниками на «Олд Траффорд», то они стабильно забивали не менее 2,5 мячей.

Ну и «Манчестер Юнайтед» слишком большое количество осторожных и прагматичных матчей в этом чемпионате провел. Поэтому в поединке против «святых» «красным дьяволам» надо реабилитироваться за не самые яркие игры и догонять «Манчестер Сити», который по потерянным очкам вышел в лидеры.

«Юнайтед» споткнулся. У команды две осечки подряд. Может быть, слишком тяжелым оказалось бремя лидера, завышенные ожидания, непривычные для Сульшера. «Саутгемптон» – тот соперник, который дает возможность исправиться за все неудачи. Потому что «святые» сейчас выглядят очень-очень блёкло», — сказал Казаков.

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В последних восьми матчах АПЛ «Саутгемптон» забил ничтожные три гола, у манкунианцев тоже есть проблемы.
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