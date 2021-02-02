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«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру 22-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру 22-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.79.

«Устал, похоже, «Саутгемптон». Не были похожи на себя «святые» в двух последних играх. Ни прессинга должного, ни движения, ни лёгких ног. Тут и календарь, и нелёгкая кадровая ситуация виноваты. Боюсь, Хазенхюттлю понадобится время, чтобы вернуть подопечных на правильные рельсы. Неделя без матчей чемпионата будет для него очень кстати. Ну а на «Олд Траффорд», похоже, по-прежнему не сыграет Вестергорд, и теперь ещё и Ромеу с Уолкоттом.

«МЮ» на прошлой неделе уступил дома «ШЮ», сыграв при этом явно ниже среднего, а потом удержал нулевую ничью в гостях у «Арсенала». Думаю, «Юнайтед» будет опасаться «Саутгемптона», даже несмотря на спад у «святых». Вряд ли они тут будут слишком раскрываться, опасаясь контратак. Скорее сыграют так, как они это делают против больших команд. Максимально осторожно и без атак большими силами. Гостям тоже резона раскрываться не будет. А потому игра наверняка получится без большого количества голевых моментов», — сказал Петросьян.

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В последних восьми матчах АПЛ «Саутгемптон» забил ничтожные три гола, у манкунианцев тоже есть проблемы.
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