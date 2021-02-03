Андрей Рублёв – Йосихито Нисиока: прогноз Анны Чакветадзе на матч ATP Cup

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублёв – Йосихито Нисиока во 2-м туре группового раунда ATP Cup.



Cтавка: меньше 20 геймов в матче за 1.88.



«Не могу сказать, что Андрей Рублёв показал идеальную игру в стартовом матче против аргентинца Пельи. Всё-таки были погрешности, особенно с бэкхенда. Двойные были. Но в целом, на мой взгляд, Андрей тот теннисист, на которого большие перерывы не так уж сильно влияют в негативном плане. Выглядел он в целом очень хорошо. На старте каждой из партий была нервозность, но потом он включался, отыгрывал брейк-пойнты и тут же брал чужие подачи. Но опять же, Пелья не тот соперник, по которому можно судить о форме россиянина. Аргентинец только карантин отсидел.



Но и по матчу с Нисиокой тоже судить будет нельзя, как мне кажется. Японец не играл после парижского «Мастерса». В какой он форме — это загадка. Но что здесь можно отметить, Нисиока — левша, очень быстр. Но как удивить этим Рублёва, если он только что играл против быстрого левши Пельи?



Да, пару лет назад Нисиока уверенно разобрался с Андреем в Сиднее. Но тогда на корте был совершенно другой Рублёв, не игрок топ-10. Думаю, что если Андрей себя не накрутит, сыграет, как может, то счёт будет примерно тем же, что и в игре с Пельей. Если придумает себе какие-то трудности, то будет что-то вроде 6:4, 6:3. В общем, мой выбор — «тотал меньше 19,5 гейма». Нечем японцу обыгрывать Андрея. А слишком много ошибок Рублёв не сделает», — сказала Чакветадзе.