«Ливерпуль» — «Брайтон»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 2.11.



«Действующий чемпион пока в поисках своей игры. После 21-го тура текущего сезона в активе «Ливерпуля» 11 побед и 7 мирных исходов, которые принесли мерсисайдцам 40 очков и третье место в турнирной таблице.



Серию неудачных поединков красные прервали двумя викториями подряд – над «Тоттенхэм» (3:1) и «Вест Хэмом» (3:1). Нельзя не отметить лучший показатель команды в линии атаки, которая отличилась 43 раза.



В трёх последних поединках «Брайтон» сумел одолеть «Лидс» (1:0) и «Тоттенхэм» (1:0), что принесло 21 балл и 17-ю позицию. Впрочем, расстояние от «Фулхэма» из зоны вылета составляет уже семь баллов.



В составе гостей не смогут выйти на поле Андоне, Джаханбехш, Лэмпти, Уэлбек и Стил. У фаворита в лазарете Матип, Фабиньо, Жота, Кейта, ван Дейк и Мане.



В этой игре я однозначно отдам предпочтение «Ливерпулю». Команда набирает обороты, и начал забивать Салах. Не вижу причин, по которым красные не смогут одержать уверенную победу», — сказал Мостовой.