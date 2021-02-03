«Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Барыс».



Ставка: ничья за 4.16.



«Казахстанскому клубу не устают аплодировать в Нижнем Новгороде. Вот только было «Барыс» наконец-то высвободил для «Торпедо» восьмое место в Восточной конференции, как принял дома «Салават» и «Автомобилист» — и опять восьмой. При горячей поддержке нижегородской публики, которая, конечно же, не хочет, чтобы их команду в плей-офф «Ак Барс» сожрал без соли, со шнурками и в четырёх матчах. Лучше уж помучиться с «ястребами» в пяти.



Теперь казахстанцам предстоит матч с «Магниткой». Даже целых два матча, оба в Магнитогорске, разделённых между собой поездкой в Новосибирск. С учётом того, что и с куда более слабой и разрозненной «Магниткой» казахстанцы в этом сезоне дома сыграли серединка на половинку (три очка взяли, три отдали), в Магнитогорске для них всё должно быть гораздо хуже.



Плюс на стороне магнитогорцев прошлогодний плей-офф, который они отдали «Барысу» в пяти матчах. На стороне казахстанцев тот факт, что Магнитогорску между двумя матчами с казахстанцами принимать «Ак Барс». А это означает, что в первом матче они не будут рвать себе душу, оставляя нервы на лидера. А во втором матче, вполне может быть, уже и нечего будет рвать. То есть ничего не останется.



Но пока у нас на повестке дня первый матч, и, если суммировать все вышеназванные факторы, рука так и тянется… нет, не к пистолету, а к ничьей. Именно к ничьей в основное время, после которой хозяева поднажмут-поднадавят и возьмут второе очко», — сказал Лебедев.

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