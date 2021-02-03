«Гранада» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Кубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Гранада» — «Барселона» в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2020/2021.



Ставка: «Барселона» выиграет и не пропустит за 3.00.



«У «Барселоны» очень плотный график в январе-феврале. Тут и чемпионат, и Кубок Испании, и Суперкубок Испании, где пришлось два матча провести. Глубина состава сейчас не такая, чтобы везде показывать яркий футбол. Понятно, что делом чести было выиграть у «Атлетика» Бильбао в чемпионате. Всё-таки отдали ему трофей. Но с «Гранадой», думаю, каталонцы будут играть более прагматично. Эмоций будет немного не хватать. Жду и перестановок в составе. Возможно, Месси не на весь матч выйдет.



Не так давно «Барселона» победила «Гранаду» на её поле — 4:0. Это был один из лучших матчей по содержанию в исполнении «Барселоны» в этом сезоне. Действительно, всё получалось, игра шла. Но соперник просто не стал перекрываться, и «Барсе» было достаточно комфортно.



Я не жду феерии от «Барселоны», но она постарается сыграть на результат. Главным образом, нужно правильно сыграть в защите. Так что я поставлю на сухую победу «Барсы». 1:0 или 2:0 — что-то такое здесь в итоге получится», — сказал Титов.

«Гранада» — «Барселона». Прогноз: бесценный Лионель Месси вытащит каталонцев в полуфинал Сине-гранатовые сейчас хороши, а в девяти последних матчах с «Гранадой» выиграли восемь раз.