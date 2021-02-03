«Фулхэм» – «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Лестер».



Ставка: «Лестер» не проиграет и обе забьют за 2.30.



«Лестер» абсолютно по делу проиграл «Лидсу». Йоркширцы были лучше почти во всех компонентах игры, сами же «лисы» без Варди почти не создавали впереди остроты, а без Ндиди слишком легко позволяли соперникам проходить центр поля.



С «Фулхэмом», конечно, будет попроще, хоть и по-прежнему играть придется без двух ключевых футболистов. Команда Скотта Паркера не выигрывает уже на протяжении шести матчей, и хоть она и прибавила качественно по сравнению с тем, что мы наблюдали в первые пару месяцев сезона, в желаемое количество очков это не превращается.



Мне кажется, тут может получиться довольно открытая игра после первого забитого мяча. «Лестер» будет атаковать больше, чем обычно. А сзади наверняка пожар как минимум пару раз все-таки всполыхнет. С вернувшимся в строй Митровичем будет не так просто совладать», — сказал Петросьян.