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«Фулхэм» – «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

«Фулхэм» – «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Лестер».

Ставка: «Лестер» не проиграет и обе забьют за 2.30.

«Лестер» абсолютно по делу проиграл «Лидсу». Йоркширцы были лучше почти во всех компонентах игры, сами же «лисы» без Варди почти не создавали впереди остроты, а без Ндиди слишком легко позволяли соперникам проходить центр поля.

С «Фулхэмом», конечно, будет попроще, хоть и по-прежнему играть придется без двух ключевых футболистов. Команда Скотта Паркера не выигрывает уже на протяжении шести матчей, и хоть она и прибавила качественно по сравнению с тем, что мы наблюдали в первые пару месяцев сезона, в желаемое количество очков это не превращается.

Мне кажется, тут может получиться довольно открытая игра после первого забитого мяча. «Лестер» будет атаковать больше, чем обычно. А сзади наверняка пожар как минимум пару раз все-таки всполыхнет. С вернувшимся в строй Митровичем будет не так просто совладать», — сказал Петросьян.

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