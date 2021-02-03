«Ливерпуль» — «Брайтон»: ставка Ильи Казакова на матч 22-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Брайтон».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Я бы рассмотрел вариант «обе забьют». Здесь достаточно хороший коэффициент. Команды забивали в трёх последних матчах. Нельзя сказать, что «Брайтон» совсем уж слабый клуб. С середины января команда не проигрывает. Тогда она уступила «Манчестер Сити». Многие так проигрывали. Недавно была победа над «Тоттенхэмом», удачная игра в Кубке, красивая ничья с «Фулхэмом».



Я думаю, что против небезупречного «Ливерпуля», который справился со сложностями в атаке, но не решил свои проблемы в защите, «Брайтон» способен набрать очки», — сказал Казаков.