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«Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Трактора» за 1.43.

«Я такой старый, что помню ещё времена, когда «Трактор» даже в Нижнекамске не держали за соперника. Тогда в Челябинске на частных харчах не то чтобы процветал, но ещё не загибался «Мечел», а бюджетного финансирования «Трактора» еле-еле хватало на то, чтобы не сдохнуть с голода. Пройдёт ещё несколько лет, скудный бюджетный ручеёк превратится в полноводную реку, и руководство «Трактора» поднимет лежащий вниз лицом, обнищавший и бомжующий «Мечел», отряхнёт его, немного откормит и сделает своим фарм-клубом, переименовав в «Челмет», чтобы даже запаха «Мечела» в Челябинске больше не оставалось.

А теперь у нас «Нефтехимик» близок к тому состоянию, в котором был «Мечел» непосредственно перед переименованием в «Челмет». Быть может, с финансовой точки зрения у нижнекамцев ещё не всё так плохо, но с турнирной позиции – самое то. С игрой тоже не пойми что, а ещё хуже — со стратегическим планированием. Потому что в предыдущем туре челябинцы попытались закуситься дома с «Ак Барсом». В итоге потеряли массу сил, кучу нервов, но не приобрели ни единого, даже самого вшивого очка. И если теперь потеряют что-нибудь в матче с «маленькими татарами», это и будет чёткая и недвусмысленная оценка перспективному мышлению челябинского тренерского штаба.

Но мне всё-таки кажется, что даже в полураздавленном «Ак Барсом» состоянии челябинцы всё равно обязаны обыграть «Нефтехимик». Это будет непросто, но это наиболее логически закономерный результат. Поэтому ставлю на хозяев, на их победу в основное время, пусть и с минимальным счётом», — сказал Лебедев.

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