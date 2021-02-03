«Куньлунь» — «Спартак»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Куньлунь» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» в основное время за 1.81.



«Прочитал тут где-то, что «Спартак» называют «красно-белым недоразумением» нынешнего сезона КХЛ. И скажу так: ничего эти недалекие люди не понимают в колбасных обрезках и стратегическом планировании. Цель «Спартака» была понятна с самого начала: выйти в плей-офф с седьмого места и в четвертьфинале вломить СКА. Цель, конечно, запредельная, зато восхитительная. Теперь, конечно, она немного подкорректирована, теперь «Спартак» собирается вламывать в четвертьфинале ЦСКА, если, конечно, вламывалку в первом же матче не отберут. И если вообще красно-белые выйдут в плей-офф, что ещё никем не гарантировано.



Но вот он, реальный шанс выдавить «витязей» с восьмого места. Как те сыграют в Нижнем Новгороде – вилами на воде писано. Вообще-то нижегородцы славятся своим гостеприимством, но «Витязь» для них «свой клиент». Поэтому очков могут и недосчитаться. А «Спартаку» два очка надо кровь из носу брать.



Это будет уже третий матч соперников из разных конференций, живущих по соседству. Первые два, в которых красно-белые были как бы хозяевами, получились зажигательными – в них была заброшена 21 шайба на двоих. «Спартак» оба раза выиграл, поэтому говорить о том, что китайские товарищи не являются для них мотиватором, нельзя. Да и о какой мотивации сейчас может быть речь, когда всё висит на волоске.



Поэтому с учётом того, что «Куньлунь», китайское недоразумение нашей лиги, немного поерепеневшись, ещё шесть матчей тому назад опять лёг лицом вниз, предполагаю ещё один зажигательный и лихой матч с десятком заброшенных шайб. Но «Спартак» в итоге победит и сделает это в основное время», — сказал Лебедев.