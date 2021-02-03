«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ 3 февраля

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Бёрнли» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» забьёт минимум 3 гола за 2.08.
«Сити» набрал сумасшедшую форму. В 12 матчах команда побеждает, рвёт абсолютно всех. Была тяжелейшая игра с «Шеффилдом», но в любом случае победа (в отличие от «Юнайтед») и уже серьёзное преимущество в очках.
А «Бёрнли», как правило, даёт всем хороший бой, но только не «Манчестер Сити». Для «горожан» это настоящий клиент. В этом году сыграли уже дважды, результат: победы 5:0 и 3:0. У Пепа Гвардиолы всё замечательно в матчах с «Бёрнли».
Думаю, что даже без Кевина Де Брёйне (который, скорее всего, игру пропустит) проблем у «Сити» не будет. Я бы поставил на ИТБ 2 (2.5). Мне кажется, нас опять ожидает разгром», — сказал Казанский.
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