«Гранада» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на встречу Кубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Гранада» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» в 1-2 гола за 2.00.



«Гранада» пропустила больше всех мячей в испанском чемпионате – 34 гола. Несмотря на то что она идёт на восьмом месте, в обороне у неё большие проблемы, которыми «Барселона» может воспользоваться. В полузащите, особенно в опорной зоне, ещё большие проблемы, потому что только что сдал положительный тест на коронавирус Янхель Эррера. Это уже третий из основных опорников «Гранады», который не сможет принять участие в этом матче, остальные двое травмированы.



У «Барселоны» возвращается Серхио Бускетс после дисквалификации. Бускетс и остальные игроки «Барсы» против выбывшего центра полузащиты «Гранады» — боюсь, что это закончится для «Гранады» печально. Я думаю, что на этом выступление «Гранады» в Кубке закончится.



С другой стороны, «Барселона» приучила нас к тому, что в Кубке Короля она не очень стремится выиграть в основное время. Понимая свою разницу в классе с соперниками, «Барселона» не впечатляла счётом. Сначала был матч с командой «Корнелья», где выиграть удалось лишь в дополнительное время, потом был матч с «Райо Вальекано», где «Барса» проигрывала до 69-й минуты 0:1, но потом забила два гола. Кубковые матчи имеют такую специфику, что не так важно выиграть в основное время. Если ты на голову выше соперника, а мяч не идёт в ворота, то можно довольствоваться ничьей в основное время, а в дополнительное дожимать. Мне кажется, что удача перестанет от «Барселоны» отворачиваться и в ворота «Гранады» будет залетать всё, что не залетело в предыдущих матчах.



Напомню, что недавно эти команды играли в чемпионате, где в гостях выиграла «Барселона» 4:0. Мне кажется, что «Барселона» выиграет в основное время, но не крупно. Если коэффициент на чистую победу каталонцев составляет 1.60, то коэффициент на то, что «Барселона» выиграет с разницей в один-два гола, составляет уже 2.0. Мне кажется, что «Барселона» здесь выиграет в один или два мяча», — сказал Вишневский.

«Гранада» — «Барселона». Прогноз: бесценный Лионель Месси вытащит каталонцев в полуфинал Сине-гранатовые сейчас хороши, а в девяти последних матчах с «Гранадой» выиграли восемь раз.