БК «Фонбет» и «Голевая передача» помогли создать детскую команду в Новосибирске

В рамках акции «Голевая передача», инициированной букмекерской компанией «Фонбет» и её многолетним партнёром Континентальной хоккейной лигой, в Новосибирске будет создана команда по специальному хоккею для детей с нарушением зрения.
«Голевая передача» – это благотворительная акция, в которой каждая заброшенная в регулярном чемпионате КХЛ шайба оценивается в 1000 рублей. В декабре хоккеисты лиги отличились 614 раз, и БК «Фонбет» выделила для своего партнёра — Детской следж-хоккейной лиги — 614 тысяч рублей. Церемония передачи символического чека для создания команды в Новосибирске состоялась 30 января перед матчем «Спартак» – СКА.
Ранее средства, собранные благодаря акции «Голевая передача», направлялись для организации тренировок детских команд в Чехове, Чебоксарах и Ижевске. Общая сумма, переданная за второй сезон акции, составляет уже 2 473 000 рублей.
«Прекрасно, что компания «Фонбет» продолжает благотворительную акцию «Голевая передача». Команда по специальному хоккею в Новосибирске станет уже четвёртой, созданной за последние месяцы при поддержке «Фонбет». Всем хоккеистам хочу напомнить, что номинал есть у каждой заброшенный шайбы, так что нужно стараться лучше реализовывать свои моменты. Так больше ребят смогут открыть для себя мир спорта», — заявил посол акции, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
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