«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси».



Ставка: ничья за 3.39.



«Первая встреча Тухеля и Моуринью. Думаю, моральное преимущество у «Челси». Во-первых, этот клуб очень удачно играет с «Тоттенхэмом» и не проигрывает уже в 4 матчах. Во-вторых, на счету Тухеля классная победа на «Стэмфорде». Перестройка схемы, много интересного новый наставник уже даёт.



Но раненый «Тоттенхэм» и Моуринью всегда опасны. Да, «Тоттенхэм» выиграл всего один матч из трёх, это большая проблема. К тому же команда крайне мало забивает, нет Гарри Кейна. В отличие от «Челси», у которых всё в порядке.



Здесь энтузиазм «Челси» может наткнуться на хладнокровие Жозе Моуринью. Когда он припёрт к стенке, может выдать крутую игру.



Думаю, не стоит в контексте этой игры обращать внимание на поражение от «Брайтона». Здесь будет мощнейшее сопротивление от хозяев.



Мне представляется, что при всех этих проблемах Жозе постарается сыграть ничейку. И это может получиться. «Челси» выдаёт разные матчи. Перед победой над «Бёрнли» была совершенно неожиданная ничейная игра с «Вулвером». Мне кажется, ничья здесь очень вероятна», — сказал Казанский.

«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз: Жозе Моуринью ни на что не способен без Гарри Кейна В первом же матче без Кейна «Тоттенхэм» вчистую проиграл «Брайтону». С «Челси» будет сложнее.