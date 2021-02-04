«Салават Юлаев» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 3 шайбы за 2.06.



«У рижан и без того никаких шансов против «Салавата Юлаева», да еще в Уфе, не было. Там почти шестикратное преимущество по победам, семь последних побед в междусобойчиках за башкирами, так еще и рижане выпрыгнули из портков в Москве, против ЦСКА. Ничего особенного они в столице не получили, разве что моральное удовлетворение, да одно очко, от которого им ни холодно ни жарко. Но тут вопрос принципиальный: если бы «краповые» второй раз подряд заломали бы в Москве ЦСКА, то сезон для них можно было бы считать удавшимся вне зависимости от занятого места. А над ЦСКА бы стали потешаться уже в открытую, как не потешались со времен Квартальнова, когда армейцы умудрились проиграть серию плей-офф со счета 3-0.



И вот теперь такое, морально и физически выжатое как лимон «Динамо» приезжает в Уфу, в ежовые рукавицы местного «Салавата». Который двумя днями ранее не выпрыгивал из штанов и не играл на разрыв аорты, что вы! «Салават» отдыхал с 30 января, вернувшись с дальневосточного турне, и на Ригу выходит свеженьким как огурчик. Выспавшийся, восстановившийся и высекающий искры. И какое такое «Динамо» сможет тут что-то прожужжать? Вы о чем?!



Убедительная победа хозяев, в основное время и с преимуществом минимум в три шайбы», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Динамо» Р. Прогноз: Хартикайнен и Гранлунд не оставят шансов латышам В шести последних домашних играх уфимцы забросили 29 шайб. С такой атакой худшему клубу КХЛ не совладать.